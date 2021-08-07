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07 августа 2021, 18:51 8

Украинцам рассказали, как получить международный сертификат о вакцинации

07 августа 2021, 18:51 8
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Фото из открытых источников
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Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1", пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Международные сертификаты о проведении вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививку два раза вакциной против COVID-19. У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации", — сказал Ляшко.

Он добавил, что это свидетельство не должно быть обязательно на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет ковидный сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам для путешествий не нужен будет международный сертификат, мы будем путешествовать с электронным документом", — сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести QR-коды вакцинации.

коронавирус Украина карантин Минздрав Виктор Ляшко

 
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