Украинцам рассказали, как получить международный сертификат о вакцинации

Фото из открытых источников

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1", пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Международные сертификаты о проведении вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививку два раза вакциной против COVID-19. У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации", — сказал Ляшко.

Он добавил, что это свидетельство не должно быть обязательно на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет ковидный сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам для путешествий не нужен будет международный сертификат, мы будем путешествовать с электронным документом", — сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести QR-коды вакцинации.