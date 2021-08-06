Голова Нацполіції не планує подавати у відставку

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Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"У нас все в робочому режимі. Все на місцях", - повідомив представник відомства.

З його слів, питання про відставку Клименка не стоїть, і він буде продовжувати працювати на своїй посаді.

Також він повідомив, що йому не відомо, чи буде міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціювати перед Кабміном питання про зміну голови Нацполіції.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ очільник поліції Києва Андрій Крищенко написав заяву про відставку. Речник столичної поліції це спростувала, однак очільник Нацполіції Ігор Клименко лише нагадав, що питання звільнення керівника столичної поліції в компетенції міністра внутрішніх справ