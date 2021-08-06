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06 августа 2021, 20:45 604

Глава Нацполиции не планирует подавать в отставку

06 августа 2021, 20:45 604
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Фото из открытых источников
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Глава Национальной полиции Игорь Клименко не планирует подавать в отставку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости

"У нас все в рабочем режиме. Все на местах", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, вопрос об отставке Клименко не стоит, и он будет продолжать работать на своей должности.

Также он сообщил, что ему не известно, будет ли министр внутренних дел Денис Монастырский инициировать перед Кабмином вопрос о смене главы Нацполиции.

Напомним, что по данным СМИ глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Спикер столичной полиции это опровергла, однако глава Нацполиции Игорь Клименко лишь напомнил, что вопрос увольнения руководителя столичной полиции в компетенции министра внутренних дел.

Киев полиция отставка МВД

 
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