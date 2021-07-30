Майже 3 тисячі чиновників склали іспит на знання державної мови

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В Україні станом на 30 липня іспит на рівень знання державної мови склали близько 3 тисяч державних службовців

Як передає RegioNews, про це "Суспільному" повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

За словами Демської, станом на 30 липня вже готують 534 сертифікати до видачі. Вона уточнила, що 70% сертифікатів засвідчили вільне володіння першого ступеня.

На сьогодні немає нікого, хто б не здав", - зазначила вона.

У комісії додали, що інформації щодо того, у якому регіоні іспит склали краще або гірше - поки немає.

Однак попередньо найбільша кількість учасників пройшла випробування у Києві.

Нагадаємо, 19 липня під час першої іспитової сесії на рівень володіння державною мовою стався технічний збій.