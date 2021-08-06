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06 августа 2021, 19:35 15

В Украине изменили языковой экзамен для госслужащих

06 августа 2021, 19:35 15
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Фото из открытых источников
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка изменила структуру экзамена для выполнения служебных обязанностей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости.

"Согласно распоряжению правительства, должно измениться время для проведения экзамена на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть и подтверждать уровень владения государственным языком для выполнения должностных обязанностей. Теперь экзамен продлится 30 минут", - отметила член комиссии Ольга Шевчук-Клюжева

По ее словам,будут изменены и структуры экзамена. Нацкомиссия изменила письменный блок экзамена и сократила набор заданий, их форму и количество для того, чтобы большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники. Теперь экзамен будет состоять из тестовой и устной частей.

"В связи с тем, что тестов станет меньше, они будут сложнее", - добавила Шевчук.

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка ожидают, что изменение структуры экзамена ускорит оценивание работ.

Ранее экзамен на уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей длился 2 часа.

Также в Нацкомиссии по стандартам государственного языка отметили, что структура экзамена для определения уровня владения государственным языком лицами, которые претендуют получить гражданство Украины, не изменится.

Напомним, что в Украине по состоянию на 30 июля экзамен на уровень знания государственного языка сдали около 3 тысяч государственных служащих.

Украина гражданство госслужащие язык экзамен

 
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