16:48  06 серпня
Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах
16:37  06 серпня
У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
08:11  06 серпня
Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2021, 19:09 288

НАБУ та САП завершили розслідування справи про хабар судді Чаусу

06 серпня 2021, 19:09 288
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюрю і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса який підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. дол. США.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал НАБУ

6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Зазначається, що підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас, від дачі показань він відмовився.

"Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта", - зазначається у повідомленні.

Крім цього НАБУ опублікувало відео розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в межах справи.

Чауса спіймали на хабарі в $ 150 тис. 9 серпня 2016 року. За даними місцевої преси, він обіцяв винесення "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни.

Нагадаємо, екссудя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України(хабарництво-ред.).

8 травня СБУ порушила справу за фактом зникнення скандального екс - судді Чауса. 3 квітня група невідомих викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екс - суддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Минулого тижня колишній суддя знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва і ігнорує спроби НАБУ доставити його в суд

хабар НАБУ САП кримінальна справа суддя Чаус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua