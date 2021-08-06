НАБУ та САП завершили розслідування справи про хабар судді Чаусу

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Національне антикорупційне бюрю і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса який підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. дол. США.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал НАБУ

6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Зазначається, що підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас, від дачі показань він відмовився.

"Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта", - зазначається у повідомленні.

Крім цього НАБУ опублікувало відео розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в межах справи.

Чауса спіймали на хабарі в $ 150 тис. 9 серпня 2016 року. За даними місцевої преси, він обіцяв винесення "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни.

Нагадаємо, екссудя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України(хабарництво-ред.).

8 травня СБУ порушила справу за фактом зникнення скандального екс - судді Чауса. 3 квітня група невідомих викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екс - суддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Минулого тижня колишній суддя знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва і ігнорує спроби НАБУ доставити його в суд