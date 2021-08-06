НАБУ и САП завершили расследование дела о взятке судье Чаусу

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Национальное антикоррупционное бюрюк и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении екссудді Днепровского райсуда Киева Николая Чауса который подозревается в вымогательстве и получении взятки в 150 тыс. долл. США.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал НАБУ

6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Отмечается, что подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время, от дачи показаний он отказался.

"Однако следствие уже собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта", - отмечается в сообщении.

Кроме этого НАБУ опубликовало видео рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий, которые осуществляли НАБУ и САП в рамках дела.

Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Напомним, экссудя подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины(взяточничество-ред.).

8 мая СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс - судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс - судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

На прошлой неделе бывший судья нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев и игнорирует попытки НАБУ доставить его в суд