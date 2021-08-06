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06 серпня 2021, 09:12 51

Негода в Україні: без світла залишились 440 населених пунктів, повалено 155 дерев

06 серпня 2021, 09:12 51
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Фото: з відкритих джерел
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Внаслідок ускладнення погодних умов у 8 областях України без світла залишились 440 населених пунктів

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС.

Зокрема, у Київській області знеструмлено 63 населених пункти, на Хмельниччині – 206, Тернопільській – 42, Чернівецька – 39, Львівська – 36, Вінницька – 29, Житомирська – 23 та Кіровоградська – 2.

Також внаслідок погіршення погодних умов підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.

Жертв та постраждалих немає. Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Миколаївській області ураганний вітер зірвав дах будівлі суду й розніс містом архівні документи. Крім того, сильний буревій з дощем, повалив дерева та пошкодив припарковані автомобілі.

ДСНС рятувальники електрика погода вітер Дощі

 
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