Непогода в Украине: без света остались 440 населенных пунктов, повалено 155 деревьев

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В результате осложнения погодных условий в 8 областях Украины без света остались 440 населенных пунктов

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в Киевской области обесточены 63 населенных пункта, в Хмельницкой – 206, Тернопольской – 42, Черновицкой – 39, Львовской – 36, Винницкой – 29, Житомирской – 23 и Кировоградской – 2.

Также в результате ухудшения погодных условий подтоплены 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Николаевской области ураганный ветер сорвал крышу здания суда и разнес по городу архивные документы. Кроме того, сильный ураган с дождем, повалил деревья и повредил припаркованные автомобили.