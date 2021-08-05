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05 августа 2021, 08:45 737

Высший антикорсуд отправил экс-судью Чауса под круглосуточный домашний арест

05 августа 2021, 08:45 737
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отправил бывшего судью Днепровского райсуда столицы Николая Чауса под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook суда.

"Следственный судья ВАКС Владимир Воронько применил в отношении экс - судьи Днепровского райсуда Киева меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Чаус согласно решению суда обязан: прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду; не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суд об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами.

Срок действия меры пресечения определен в пределах срока досудебного расследования, то есть до 18.08.2021.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикорсуда в течение 5 дней с момента провозглашения.

Напомним, экс - судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины(взяточничество-ред.).

8 мая СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс - судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс - судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

На прошлой неделе бывший судья нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев и игнорирует попытки НАБУ доставить его в суд

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