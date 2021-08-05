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05 серпня 2021, 08:31 6

COVID в Україні: за добу понад тисячу нових випадків зараження

05 серпня 2021, 08:31 6
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за 3 серпня виявили 1052 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 187 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська(75), Запорізька (62), Харківська (59), а також Львівська(55) та Донецька (55) області.

Всього за добу госпіталізували 532 людини, 25 хворих померли, одужали 542 людини. Серед хворих 81 дитина та 37 медпрацівників

За минулу добу протестовано: методом ПЛР - 20950 особи, методом ІФА - 9154 особи, експрес-тестами - 15970 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 256 397 осіб, одужали - 2 188 815 особи, 53 049 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що Україна неминуче повернеться в "червону" зону карантину.

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