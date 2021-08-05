COVID в Украине: за сутки более тысячи новых случаев заражения

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В Украине за 3 августа обнаружили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 187 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская(75), Запорожская (62), Харьковская (59), а также Львовская(55) и Донецка (55) области.

Всего за сутки госпитализировали 532 человека, 25 больных скончались, выздоровели 542 человека. Среди заболевших 81 ребенок и 37 медработников

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 20950 человека, методом ИФА-9154 человека, экспресс - тестами -15970 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 256 397 человек, выздоровели - 2 188 815 человек, 53 049 больных умерли.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина неизбежно вернется в "красную" зону карантина.