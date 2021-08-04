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04 серпня 2021, 18:10 316

РНБО доручила Кабміну призначити очільником Укрзалізниці міністра інфраструктури

04 серпня 2021, 18:10 316
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України ) доручила Кабінету Міністрів призначити головою правління «Укрзалізниці» міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна

Як зазначили у прес-службі Мінінфраструктури РНБО також вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифи вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ.

Крім цього від залізничного монополіста вимагають впровадити програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту та розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах.

Також від компанії очікують збільшення швидкості руху пасажирських потягів.

Нагадаємо, що 17 березня Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака. У свою чергу екс-глава "Укрзалізниці" вимагає визнати незаконним своє звільнення і хоче 17 мільйонів в якості компенсації моральної шкоди.

30 липня Рада нацбезпеки та оборони ініціювала введення тимчасового керівництва на "Укрзалізниці" до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

Укрзализныця РНБО електрика Мінінфраструктури вагони

 
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