РНБО доручила Кабміну призначити очільником Укрзалізниці міністра інфраструктури

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Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна

Як зазначили у прес-службі Мінінфраструктури РНБО також вимагає від "Укрзалізниці": привести до економічно обґрунтованих тарифи вантажні перевезення; забезпечити безперебійне постачання електроенергії для УЗ.

Крім цього від залізничного монополіста вимагають впровадити програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організувати закупівлю нових вагонів; забезпечити збільшення транзиту та розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах.

Також від компанії очікують збільшення швидкості руху пасажирських потягів.

Нагадаємо, що 17 березня Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака. У свою чергу екс-глава "Укрзалізниці" вимагає визнати незаконним своє звільнення і хоче 17 мільйонів в якості компенсації моральної шкоди.

30 липня Рада нацбезпеки та оборони ініціювала введення тимчасового керівництва на "Укрзалізниці" до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.