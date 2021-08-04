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04 августа 2021, 18:10 306

СНБО поручил Кабмину назначить главой Укрзализныци министра инфраструктуры

04 августа 2021, 18:10 306
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины ) поручил Кабинету министров назначить председателем правления "Укрзализныци" министра инфраструктуры Александра Кубракова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина

Как отметили в пресс-службе Мининфраструктуры СНБО также требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованные тарифы грузовые перевозки; обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии для УЗ.

Кроме этого от железнодорожного монополиста требуют внедрить программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах.

Также от компании ожидают увеличения скорости движения пассажирских поездов.

Напомним, что 17 марта Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака. В свою очередь экс-глава "Укрзализныци" требует признать незаконным свое увольнение и хочет 17 миллионов в качестве компенсации морального вреда.

30 июля Совет нацбезопасности и оборны инициировал введение временного руководства на "Укрзализныце" до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.

Укрзализныця РНБО электричество Мининфраструктуры вагоны

 
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