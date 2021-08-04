Україна вийде з ще однієї угоди СНД - рішення уряду

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Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, угода 1991 року та спрямована на врегулювання ключових питань, пов'язаних зі здійсненням державами - учасницями Угоди спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору.

Спільна діяльність здійснюється на виконання міждержавні програми, розробка та реалізація яких координується Міждержавною радою по космосу.

"Зазначена угода є в цілому застарілою, в сучасних реаліях втратила своє практичне значення, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 липня ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу. Рішення ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

Наприкінці листопада 2020 року Україна вийшла з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД