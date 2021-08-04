08:51  04 серпня
COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження
11:02  04 серпня
В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
17:49  04 серпня
Окупанти на Донбасі знову п'ять разів зірвали "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2021, 15:11 642

Україна вийде з ще однієї угоди СНД - рішення уряду

04 серпня 2021, 15:11 642
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, угода 1991 року та спрямована на врегулювання ключових питань, пов'язаних зі здійсненням державами - учасницями Угоди спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору.

Спільна діяльність здійснюється на виконання міждержавні програми, розробка та реалізація яких координується Міждержавною радою по космосу.

"Зазначена угода є в цілому застарілою, в сучасних реаліях втратила своє практичне значення, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 липня ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу. Рішення ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

Наприкінці листопада 2020 року Україна вийшла з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

Кабмін Україна Програма указ Рада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua