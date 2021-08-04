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04 августа 2021, 15:11 384

Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ- решение правительства

04 августа 2021, 15:11 384
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о прекращении действия Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанного 30 декабря 1991 года в г. Минске

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение 1991 года и направлено на урегулирование ключевых вопросов, связанных с осуществлением государствами - участниками соглашения совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Совместная деятельность осуществляется на выполнение межгосударственные программы, разработка и реализация которых координируется Межгосударственным советом по космосу.

"Указанное соглашение является в целом устаревшим, в современных реалиях утратило свое практическое значение, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно не применяется", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров 28 июля принял постановление о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу. Решение принято учитывая потерю международным договором своего практического значения.

В конце 2020 года Украина вышла из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

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