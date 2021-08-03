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03 серпня 2021, 15:02 861

Зеленський підписав закон про обслуговування осіб з інвалідністю поза чергою

03 серпня 2021, 15:02 861
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", яким надається право на позачергове обслуговування людям з інвалідністю.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Глави держави

Зазначається, що цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

Зокрема, відповідно до закону, такі люди та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Крім цього, з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.

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