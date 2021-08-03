Зеленский подписал закон об обслуживании людей с инвалидностью

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", которым предоставляется право на внеочередное обслуживание людям с инвалидностью.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства

Отмечается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Кроме этого, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью первой группы И лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.