11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
14:19  03 августа
Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ
17:41  03 августа
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 15:02 859

Зеленский подписал закон об обслуживании людей с инвалидностью

03 августа 2021, 15:02 859
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", которым предоставляется право на внеочередное обслуживание людям с инвалидностью.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства

Отмечается, что этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Кроме этого, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью первой группы И лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.

инвалиды Офис президента помощь закон внеочередное

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua