У двох областях України перевищено показники "зеленої" зони карантину
Міністерство охорони здоров'я оновило списки епідеміологічного зонування регіонів України. Попри те, що вся країна знаходиться в "зеленій" зоні карантину, на Закарпатті та в Хмельницькій області перевищені по одному з епідеміологічних показників
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Так, у Закарпатській області, зріс показник динаміки госпіталізацій: на 31 липня він становив 93,3%, а це не відповідає "зеленому" рівню карантинних показників.
Водночас у Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4% (днем раніше було 86,4%).
Згідно з даними МОЗ, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженою або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті один з епідеміологічних показників не відповідає "зеленій зоні".