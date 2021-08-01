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01 серпня 2021, 14:42 4

У двох областях України перевищено показники "зеленої" зони карантину

01 серпня 2021, 14:42 4
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Фото: Getty Images
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Міністерство охорони здоров'я оновило списки епідеміологічного зонування регіонів України. Попри те, що вся країна знаходиться в "зеленій" зоні карантину, на Закарпатті та в Хмельницькій області перевищені по одному з епідеміологічних показників

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Закарпатській області, зріс показник динаміки госпіталізацій: на 31 липня він становив 93,3%, а це не відповідає "зеленому" рівню карантинних показників.

Водночас у Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4% (днем раніше було 86,4%).

Згідно з даними МОЗ, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженою або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті один з епідеміологічних показників не відповідає "зеленій зоні".

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