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01 августа 2021, 14:42 4

В двух областях Украины превышены показатели "зеленой" зоны карантина

01 августа 2021, 14:42 4
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Фото: Getty Images
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Министерство здравоохранения обновило списки эпидемиологического зонирования регионов Украины. Несмотря на то, что вся страна находится в "зеленой" зоне карантина, на Закарпатье и в Хмельницкой области превышены по одному из эпидемиологических показателей

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Закарпатской области, вырос показатель динамики госпитализаций: на 31 июля он составлял 93,3%, а это не соответствует "зеленому" уровню карантинных показателей.

В то же время в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4% (днем ранее было 86,4%).

Согласно данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье один из эпидемиологических показателей не соответствует "зеленой зоне".

карантин госпитализация Минздрав зеленая зона зона

 
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