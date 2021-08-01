В двух областях Украины превышены показатели "зеленой" зоны карантина
Министерство здравоохранения обновило списки эпидемиологического зонирования регионов Украины. Несмотря на то, что вся страна находится в "зеленой" зоне карантина, на Закарпатье и в Хмельницкой области превышены по одному из эпидемиологических показателей
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Закарпатской области, вырос показатель динамики госпитализаций: на 31 июля он составлял 93,3%, а это не соответствует "зеленому" уровню карантинных показателей.
В то же время в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4% (днем ранее было 86,4%).
Согласно данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье один из эпидемиологических показателей не соответствует "зеленой зоне".