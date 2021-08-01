В Україні за добу зафіксовано 484 нових випадки зараження COVID

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В Україні за 31 липня виявили 484 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 86 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Одеська (55), Дніпропетровська (41), Харківська (40) і Київська (24) області.

Всього за добу госпіталізували 473 людини, 6 хворих померли, одужала 131 людина. Серед захворілих за добу - 16 дітей та 7 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 13 745 осіб, методом ІФА – 2 676 осіб, експрес-тестами – 10 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 253 269 осіб, з них одужали 2 186 994 особи, 52 951 хворий помер.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта" - штам коронавірусу.