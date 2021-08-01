В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заражения COVID

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В Украине за 31 июля выявили 484 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 86 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (55), Днепропетровская (41), Харьковская (40) и Киевская (24) области.

Всего за сутки госпитализировали 473 человека, 6 больных умерли, выздоровел 131 человек. Среди заболевших за сутки - 16 детей и 7 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 13 745 человек, методом ИФА – 2 676 человек, экспресс-тестами – 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, из них выздоровели 2 186 994 человека, 52 951 больной умер.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.