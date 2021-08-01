10:46  01 августа
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заражения COVID
10:04  01 августа
Полиция в Киеве задержала стрелка, славившего Путина
10:29  01 августа
На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины": травмирован украинский воин
UA | RU
UA | RU
01 августа 2021, 10:46 122

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заражения COVID

01 августа 2021, 10:46 122
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 31 июля выявили 484 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 86 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Одесская (55), Днепропетровская (41), Харьковская (40) и Киевская (24) области.

Всего за сутки госпитализировали 473 человека, 6 больных умерли, выздоровел 131 человек. Среди заболевших за сутки - 16 детей и 7 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 13 745 человек, методом ИФА – 2 676 человек, экспресс-тестами – 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, из них выздоровели 2 186 994 человека, 52 951 больной умер.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.

Минздрав коронавирус пандемия инфекции госпитализация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua