У Мінюсті розповіли, коли ЄСПЛ ухвалить рішення за позовами України проти Росії

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Європейський суд з прав людини ухвалить рішення за позовами України проти Росії протягом 2-5 років

Про це пише RegioNews з посиланням на Європравду

"Моя оцінка – буде 2-2,5 роки між засіданням і рішенням", - зауважив заступник міністра юстиції уповноважений України в ЄСПЛ Іван Ліщина

Що ж до позову, який стосується анексії Криму, то за прогнозами уповноваженого йдеться про 5 років

"Я не думаю, що в таких надскладних справах варто очікувати на рішення по суті раніше ніж за п'ять років після рішення щодо прийнятності…Тобто фінальне рішення буде не раніше 2026 року", - зазначив він

Нагадаємо, що Україна подала проти Росії дев'ять позовів до ЄСПЛ.

У липні Росія подала в ЄСПЛ першу в історії країни міждержавну скаргу проти України. Серед цілого ряду звинувачень, Москва ставить Києву крах рейсу MH17 внаслідок незакриття українською владою повітряного простору на Донбасі.

Очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив, що Росію чекає неминуча поразка в цій справі.

Пізніше стало відомо, що ЄСПЛ частково відмовив Росії в скарзі на Україну.