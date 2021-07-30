В Минюсте рассказали, когда ЕСПЧ примет решение по искам Украины против России

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Европейский суд по правам человека примет решение по искам Украины против России в течение 2-5 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Европравду

"Моя оценка-будет 2-2, 5 года между заседанием и решением", - отметил заместитель министра юстиции уполномоченный Украины в ЕСПЧ Иван Лищина

Что же касается иска, который касается аннексии Крыма, то по прогнозам уполномоченного речь идет о 5 годах

"Я не думаю, что в таких сложных делах стоит ожидать на решение по существу ранее чем через пять лет после решения о приемлемости...Таким образом, финальное решение будет не раньше 2026 года", - отметил он

Напомним, что Украина подала против России девять исков в ЕСПЧ.

В июле Россия подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Среди целого ряда обвинений, Москва ставит Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства на Донбассе.

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что Россию ждет неминуемое поражение в этом деле.

Позже стало известно, что ЕСПЧ частично отказал России в жалобе на Украину.