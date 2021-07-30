В Україні продовжать карантин, - МОЗ

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Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", пише RegioNews.

На скільки часу його продовжать, він не повідомив, однак зазначив, що є області, в яких погіршується COVID-статистика. Це райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей, але Київ сюди не входить, уточнив він.

"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які обмеження під час карантину можуть скасувати для COVID-вакцинованих.