11:42  29 липня
У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму
10:24  29 липня
У Києві в торговому центрі стався вибух
18:01  29 липня
День на Донбасі: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
29 липня 2021, 17:42 64

Названо області, у яких погіршилась COVID-статистика

29 липня 2021, 17:42 64
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нині COVID-статистика погіршилась у Херсонській, Луганській та Харківській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на прогноз вчених НАН.

У Херсонській області число госпіталізацій за тиждень зросло одразу на 57%, число позитивних тестів - на 71%, число нових випадків хвороби - на 69%, а позитивність тестів збільшилася з 3,2% до 6,0%.

За кількістю позитивних тестів ця область посідає друге місце серед регіонів України, а за новими виявленнями та позитивністю тестів вона - третю позицію.

У Харківській області всі епідемічні показники продемонстрували стрімке зростання, хоча їх значення все ще невисокі.

Луганська область лідирує за числом випадків хвороби на душу населення після Києва, і це число швидко зростає разом із госпіталізаціями. Попри це, кількість позитивних тестів в області лишається невисокою.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що Україна неминуче повернеться до червоної зони карантину.

коронавірус карантин область регіони

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua