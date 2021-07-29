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29 липня 2021, 13:10 11

ЄСПЛ визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України

29 липня 2021, 13:10 11
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Фото з відкритих джерел
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Європейський суд з прав людини вважає, що ліквідація Верховного суду під час судової реформи у 2016 році є незаконною

Про це пише RegioNews з посиланням на рішення ЄСПЛ у справі "Гуменюк та інші проти України".

Європейський суд розглядав позов у справі №11423/19 "Гуменюк та інші проти України" і вирішив, що ліквідація старого Верховного суду не мала законних підстав, зазначивши серед іншого, що заміна у Конституції норми про те, що правосуддя в Україні здійснює Верховний суд, а не Верховний суд України не означає його ліквідацію.

Європейський суд також вважає, що судді ВСУ не могли бути звільнені чи переведені до іншого суду. Вони, як вважають у ЄСПЛ, мали автоматично продовжувати працювати в новоутвореному суді.

"Ліквідація найвищого судового органу України порушила одразу 2 статті міжнародної Конвенції з прав людини. Зокрема, право на справедливий суд" – йдеться у рішенні.

У 2016-му в Україні розпочалася судова реформа. Під перезавантаження потрапив і найвищий судовий орган держави – Верховний суд України. Спочатку створили ще один Верховний суд, а чинний – намагалися ліквідувати.

Зараз працює новоутворений суд, через це судді "старого" Верховного суду й позивалися до ЄСПЛ проти держави Україна.

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