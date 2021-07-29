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29 июля 2021, 13:10 11

ЕСПЧ признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины

29 июля 2021, 13:10 11
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Фото из открытых источников
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Европейский суд по правам человека считает, что ликвидация Верховного суда во время судебной реформы в 2016 году является незаконной

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение ЕСПЧ по делу "Гуменюк и другие против Украины".

Европейский суд рассматривал иск по делу №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины" и постановил, что ликвидация старого Верховного суда не имела законных оснований, отметив среди прочего, что замена в Конституции нормы о том, что правосудие в Украине осуществляет Верховный суд, а не Верховный суд Украины не означает его ликвидацию.

Европейский суд также считает, что судьи ВСУ не могли быть уволены или переведены в другой суд. Они, как считают в ЕСПЧ, должны были автоматически продолжать работать в новом суде.

"Ликвидация высшего судебного органа Украины нарушила сразу 2 статьи Международной конвенции по правам человека. В частности, право на справедливый суд"-говорится в решении.

В 2016-м в Украине началась судебная реформа. Под перезагрузку попал и высший судебный орган – Верховный суд Украины. Сначала создали еще один Верховный суд, а действующий – пытались ликвидировать.

Сейчас работает новообразованный суд, из-за чего судьи "старого" Верховного суда и подали иски в ЕСПЧ против государства Украина.

ЕСПЧ суд Верховный суд реформа судьи

 
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