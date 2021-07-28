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28 липня 2021, 18:17 5

НАБУ та САП просять суд арештувати Януковича та його сина у справі Межигір'я

28 липня 2021, 18:17 5
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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована прокуратура просять Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра у справі щодо купівлі резиденції "Межигір’я"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook НАБУ.

Як зазначається у повідомленні до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктору та Олександру Януковичам.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії екс-президента кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, його сина - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.209 КК України", - йдеться в повідомленні.

Також в НАБУ уточнили, що розслідують цю справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Нагадаємо, що наприкінці січня ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди"

НАБУ арешт САП кримінальна справа Межигір'я

 
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