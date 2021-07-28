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28 июля 2021, 18:17 6

НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына по делу Межигорья

28 июля 2021, 18:17 6
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная прокуратура просят Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра по делу о покупке резиденции "Межигорье"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook НАБУ.

Как отмечается в сообщении, в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорья" путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ уточнили, что расследуют это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного дела насчитывают более 1500 томов.

Напомним, что в конце января ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения".

НАБУ арест САП уголовное дело Межигорье

 
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