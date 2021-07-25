У ДТП на Полтавщині загинули четверо людей

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У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири людини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.

Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, 24 липня у Польщі сталася ДТП з українцями.