У ДТП на Полтавщині загинули четверо людей
У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири людини
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.
Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, 24 липня у Польщі сталася ДТП з українцями.
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