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25 липня 2021, 12:56 269

У ДТП на Полтавщині загинули четверо людей

25 липня 2021, 12:56 269
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Фото з відкритих джерел
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У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири людини

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.

Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, 24 липня у Польщі сталася ДТП з українцями.

Україна ДТП Полтавська область смерті аварія

 
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