08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
08:11  26 липня
На Донбасі поранено двох військових: вони у середньому стані тяжкості
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 11:04 451

СБУ ліквідувала проросійську ботоферму на Івано-Франківщині

26 липня 2021, 11:04 451
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України ліквідувала проросійську ботоферму на Івано-Франківщині

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби

"Замовники використовували ботів для масштабних спотворень інформаційного середовища. Здебільшого, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах", - зазначають у спецслужбі.

За даними оперативників, з початку року для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

"Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей", - додали в спецслужбі

СБУ вилучила SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване обладнання, а також майже три тисячі SIM-карток. Тривають експертизи.

Нагадаємо, що в травні в Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми.

СБУ ботоферма соцмережі послуги обладнання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua