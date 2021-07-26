СБУ ліквідувала проросійську ботоферму на Івано-Франківщині
Служба безпеки України ліквідувала проросійську ботоферму на Івано-Франківщині
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби
"Замовники використовували ботів для масштабних спотворень інформаційного середовища. Здебільшого, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах", - зазначають у спецслужбі.
За даними оперативників, з початку року для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.
"Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей", - додали в спецслужбі
СБУ вилучила SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване обладнання, а також майже три тисячі SIM-карток. Тривають експертизи.
Нагадаємо, що в травні в Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми.