У центрі Києва перекриють рух транспорту через святкування річниці Хрещення Київської Русі
27 липня у зв’язку із проведенням заходів з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі у місті буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на окремих вулицях у центрі Києва.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Телеграм канал Патрульної поліції Києва
Зокрема, з 06:00 буде перекрито рух:
на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 буде перекрито рух:
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);