08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 15:30 722

На мосту Патона знову прорвало трубу

26 липня 2021, 15:30 722
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На столичному мосту Патона стався черговий прорив труби

Про це пише Regionews з посиланням на "Київ оперативний".

"Новий-старий столичний водоспад, на який ми заслугували... Київ, міст Патона", - зазначаєтсья у підписі до відео.

У "Київтеплоенерго" ж підтвердили пошкодження труби та зазначили, що воно було локалізовано.

Нагадаємо, що це далеко не перший прорив труби на мосту Патона.. Наприклад, 1 липня там було пошкоджено магістральну тепломережу діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

Прорвало трубу на мосту Патона і 11 липня. Вода лилася з труби щонайменше годину – добре, що все пішло в Дніпро і нічого не затопило.

Київ вода міст прорив Київтеплоенерго

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua