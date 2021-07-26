На мосту Патона знову прорвало трубу

Про це пише Regionews з посиланням на "Київ оперативний".

"Новий-старий столичний водоспад, на який ми заслугували... Київ, міст Патона", - зазначаєтсья у підписі до відео.

У "Київтеплоенерго" ж підтвердили пошкодження труби та зазначили, що воно було локалізовано.

Нагадаємо, що це далеко не перший прорив труби на мосту Патона.. Наприклад, 1 липня там було пошкоджено магістральну тепломережу діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

Прорвало трубу на мосту Патона і 11 липня. Вода лилася з труби щонайменше годину – добре, що все пішло в Дніпро і нічого не затопило.