В КГГА объяснили, почему произошел прорыв теплотрассы под мостом Патона

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Теплотрассу под мостом Патона прорвало во время испытаний

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых каждый год в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов, - говорится в сообщении.

Повреждение магистральной теплотрассы, проходящей под мостом имени Патона в Киеве, обнаружили и локализовали в понедельник в 12:26.

Испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотрены Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 №620/378. С их помощью выявляют слабые места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон. В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня на мосту Патона прорвало трубу.