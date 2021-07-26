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26 липня 2021, 12:33 740

У КМДА анонсували електробуси на двох автобусних маршрутах у центрі Києва за два роки

26 липня 2021, 12:33 740
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Фото з відкритих джерел
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Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з’являться у Києві в найближчі два роки.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА.

Планується, що електробуси заміняти автобуси на дизелі на двох маршрутах: № 55 "Дарницька площа – станція метро "Палац спорту" та № 62 "Ботанічний сад – Контрактова площа".

За словами заступника голови КМДА Олександра Густелєва транспорт буде придбано за кошти, отримані в рамках реалізації Кіотського протоколу.

"Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", – зазначив чиновник

Олександр Густєлєв додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси дозволить скоротити викиди парникових газів до 537 тонн СО2 на рік. І нагадав, що столиця протягом останніх двох років вже тестувала два електробуси.,

Нагадаємо, що Львів у березні 2020 року отримав 30 нових тролейбусів

газ екологія станція КМДА автобусні маршрути

 
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