На Миколаївщині у зрошувальному каналі потонув чоловік
У Миколаївській області рятувальники дістали зі зрошувального каналу тіло чоловіка
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Трагедія сталася у с. Промінь Горохівської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області.
На виклик прибули рятувальники та вилучили тіло з води. Особа загиблого встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно на Франківщині потонув чоловік під час порятунку доньок.
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