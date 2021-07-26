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26 липня 2021, 15:40 12

Справа Катерини Гандзюк: обвинувачених Мангера та Левіна залишили під вартою

26 липня 2021, 15:40 12
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк

Про це повідомляє Київський апеляційний суд, передає RegioNews.

Повідомляється, що 26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим Мангеру та Левіну продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше за "справою Гандзюк" запобіжний захід без права внесення застави для Мангера і Левіна продовжили до 9 липня. Так виключається тиск на слідство і свідків.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради. Про це він повідомив у суді.

апеляція убивство Катерина Гандзюк Владислав Мангер Олексій Левін

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