Дело Екатерины Гандзюк: обвиняемых Мангера и Левина оставили под стражей

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Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Сообщается, что 26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которым обвиняемым Мангеру и Левину продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее по "делу Гандзюк" меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Так исключается давление на следствие и свидетелей.

Также известно, что подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сообщил в суде.