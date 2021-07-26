08:56  26 июля
В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19
10:01  26 июля
За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек
08:11  26 июля
На Донбассе ранены двое военных: они в среднем состоянии тяжести
UA | RU
UA | RU
26 июля 2021, 15:40 3

Дело Екатерины Гандзюк: обвиняемых Мангера и Левина оставили под стражей

26 июля 2021, 15:40 3
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Сообщается, что 26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которым обвиняемым Мангеру и Левину продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее по "делу Гандзюк" меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Так исключается давление на следствие и свидетелей.

Также известно, что подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сообщил в суде.

апелляция убийство Екатерина Гандзюк Владислав Мангер Алексей Левин

Активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета
20 июля 2021, 20:45
Адвокаты Медведчука снова обжаловали его домашний арест
15 июля 2021, 15:49
Верховный Суд оставил без изменений приговор осужденному за убийство Гонгадзе Пукачу
02 июля 2021, 16:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram