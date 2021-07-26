В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19

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За минулу добу в Україні виявили 213 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість нових хворих - у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Всього за 25 липня в Україні протестували: методом ПЛР – 7 562 людини, методом ІФА – 1 905 осіб, експрес-тестами – 6 328 осіб.

Також повідомляється про госпіталізацію 256 осіб, ще 170 осіб одужало, а 2 - померло.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 248 663 людини;

одужало - 2 184 365 осіб;

летальних випадків - 52 849;

проведення ПЛР-тестів - 11 278 944.

Раніше повідомлялося, що показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.