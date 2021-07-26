В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине выявили 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых больных - в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за 25 июля в Украине протестировали: методом ПЦР – 7 562 человека, методом ИФА – 1 905 человек, экспресс-тестами – 6 328 человек.

Также сообщается о госпитализации 256 человек, еще 170 человек выздоровело, а 2 - умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 248 663 человека;

выздоровели - 2 184 365 человек;

летальных исходов - 52 849;

проведение ПЦР-тестов - 11 278 944.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.