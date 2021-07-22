Поліція зловила на отриманні відкату високопосадовця Пенсійного фонду Іванофранківщини

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Поліція викрила начальника одного з управлінь Пенсійного фонду в Івано-Франківській області на отриманні "відкату" за перемогу у тендерах.

Про це пише Regionews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

За даними поліції, начальник структурного підрозділу обласного управління Пенсійного фонду отримував "винагороду" за перемогу підприємців на тендерах. Розмір неправомірної вигоди складав 10-15% від загальної суми договорів.

"У ході процесуальних заходів поліцейські задокументували факт вимагання ним 10% "відкату" від підприємця за розрахунки щодо проведеного ремонту, а також подальше сприяння у перемозі тендерів. За підтримки КОРД посадовця затримали під час отримання 12 тис грн. Вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - зазначають у поліції

Нагадаємо, що на Рівненщині у липні затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря.