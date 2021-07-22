11:41  22 липня
На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники
13:26  22 липня
В Одесі обвалилася частина будівлі й розтрощила автівки
08:06  22 липня
Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
22 липня 2021, 16:05 1305

Україна повертається до звичайних липневих показників температури

22 липня 2021, 16:05 1305
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Спекотна температура повітря змінилася помірною, такою вона й залишиться до понеділка. Україна повертається до майже нормальних літніх показників температури. Погоду у п'ятницю й вихідні визначить атмосферний фронт з північної Атлантики, буде сухо та вітряно. Північний вітер приніс у четвер холодне повітря в Україну, та збив температуру на кілька градусів.

За прогнозом Sinoptik.ua, дощів практично не буде ніде на території країни, можуть пройти тільки невеличкі локальні дощі у неділю у Сумській області та в понеділок у Чернівецькій області.

Температура води у Чорному морі біля Одеси +22 °С, в Азовському морі біля Бердянська - до +28 °С.

Значне зниження температури повітря та вітер - біда для метеочутливих людей. При вітрі судини відразу дають сигнал - болить голова, може бути відчуття закладеності вух. У вітряні дні потрібно обов'язково стежити за рівнем артеріального тиску. Несприятлива погода може також провокувати порушення сну, дратівливість. До того ж, 24 липня - повний місяць, який теж часто впливає на психоемоційний стан людини.

На заході України 23-26 липня температура повітря ідеальна для літа: +23...+27 °С. Буде сухо та переважно сонячно. У вихідні вітер ослабне. А на початку тижня південно-східний вітер посилиться до 4 м/сек.

У високогір'ї Карпат у п'ятницю та суботу - холодні ночі, до +11 °С, вдень теж доволі прохолодно - до +16 °С. У неділю та понеділок вдень потеплішає до +20 °С, вночі до +12 °С.

На півдні та сході країни у п'ятницю від +24 °С до +28 °С. Протягом вихідних температура повітря буде підвищуватися, й до понеділка досягне +30...+32 °С градуси, - відмінна пляжна погода для відпочиваючих при теплому морі та невеликій хмарності. У п'ятницю та суботу буде дути помірний північний вітер.

Самою прохолодною областю у центральній частині країни 23-26 липня стане Вінницька - до понеділка максимальна денна температура +23 °С. На початку наступного тижня буде сонячно, до +26 °С. В інших областях центральної України вдень +26...+29 °С, переважно ясно, сухо. Ночі прохолодні +16...+18 °С.

У північній Україні незначна хмарність, температура вдень +24...+27 °С, в суботу буде дути помірний вітер західних напрямків.

У Києві 23-26 липня стійка тепла погода, +25...+26 °С, хмарність невелика, вітер слабкий до помірного, опади не очікуються. Комфортний сон забезпечить температура повітря вночі +17...+19 °С.

24 липня атмосфера подбала про нас, створила чудові умови для святкування Міжнародного дня турботи про себе (International Self-Care Day). Не забувайте про себе, бережіть себе!

Раніше повідомлялось, що на курорти України суне негода.

погода Україна Сонце Синоптики курорти Дощі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram