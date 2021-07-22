В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
В Україні 21 липня виявили 726 нових випадків коронавірусу, що на 71 випадок більше, ніж добою раніше
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.
За вчора госпіталізували 402 особи, помер 21 пацієнт, а одужала 501 особа. За добу протестували методом ПЛР - 20 724 особи, методом ІФА - 7 749 осіб, експрес-тестами - 14 794 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 246 656 осіб; одужали - 2 183 003 особи; летальних випадків - 52 790.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна за смертністю від COVID-19 - на 44 місці у світі.
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