В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава

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В Украине 21 июля выявили 726 новых случаев коронавируса, что на 71 случай больше, чем сутками ранее

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

За вчера госпитализировали 402 человека, умер 21 пациент, а выздоровел 501 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА - 7 749 человек, экспресс-тестами - 14 794 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.



За все время пандемии в Украине заболели 2 246 656 человек; выздоровели - 2 183 003 человека; летальных исходов - 52 790.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина по смертности от COVID-19 - на 44 месте в мире.