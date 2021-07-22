Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна

В Ужгородській міській раді – нова коаліція: "слуги" спільно з представниками ОПЗЖ та міським головою Богданом Андріївим домовилися про співпрацю. Відбувалося дійство під пильним оком головного "велюр...

"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"

16 липня 2021

Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні

"Непотоплюваний" міністр внутрішніх справ зовні легко і просто позбувся своєї посади. Але ця легкість оманлива, а Україні – і особливо одному важливому місту на сході країни – ще доведеться переварити...