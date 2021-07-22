Доба в ООС: окупанти тричі зірвали "тишу" й поранили нашого воїна
У середу, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу ООС, пише RegioNews.
Окупанти тричі обстрілювали позицій наших військових: у напрямку Авдіївки, біля селища Піски й Мар’їнки.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", – повідомили у штабі ООС.
Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, що 20 липня окупанти на Донбасі також поранили українського захисника.