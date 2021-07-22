Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
В среду, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, пишет RegioNews.
Оккупанты трижды обстреливали позиции наших военных: в направлении Авдеевки, возле поселка Пески и Марьинки.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого-удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
Напомним, что 20 июля оккупанты на Донбассе также ранили украинского защитника.