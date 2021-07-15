В Одесі гуртожиток вишу атакували щури
У гуртожитку Одеської державної академії технічного регулювання та якості завелася велика кількість щурів
Як повідомив "Обозреватель", вони бігають серед білого, зовсім не боячись людей, пише RegioNews.
Зазначається, що будівля гуртожитку розташована поряд із вищим навчальним закладом, по вулиці Новосельського, 74/76.
Гризуни проникли вже й до квартири неподалік. Наголошується, що ні адміністрація вишу, ні комунальники і влада не вживають ніяких заходів, щоб боротися з полчищем щурів.
Нагадаємо, на території "Асканія-Нова" понад 2 тисячі птахів загинуло через отруєння пестицидами.
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