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21 липня 2021, 12:59 485

В Донецькій області горів коксохімічний завод

21 липня 2021, 12:59 485
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Фото: ДСНС
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В Донецькій області 21 липня вранці виникла пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.

На території заводу виникло загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1.

Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику.

По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 метрів довжиною 70 метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Пожежу було ліквідовано о 10:21.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано.

Україна пожежа події Донецька область Завод

 
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