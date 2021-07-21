В Донецькій області горів коксохімічний завод
В Донецькій області 21 липня вранці виникла пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.
На території заводу виникло загорання конвеєрної стрічки коксового цеху №1.
Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику.
По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 метрів довжиною 70 метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Пожежу було ліквідовано о 10:21.
Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано.
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