В Україні хочуть скасувати обов'язковий військовий призов
Обов'язковий військовий призов в Україні скасують вже з 2023 року
Про це повідомив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Українським новинам", пише RegioNews.
За його словами, такий крок потрібно зробити на шляху до членства в НАТО.
З ухваленням законопроєкту про національний супротив почне поступово втілюватися військова стратегія, підписана президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає заміну обов'язкового призову службою в резерві.
"Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно", - пояснив Корнієнко.
Нагадаємо, що Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через спротив вступу України до Альянсу.