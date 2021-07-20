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В Україні хочуть скасувати обов'язковий військовий призов
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20 липня 2021, 13:59 567

В Україні хочуть скасувати обов'язковий військовий призов

20 липня 2021, 13:59 567
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Фото з відкритих джерел
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Обов'язковий військовий призов в Україні скасують вже з 2023 року

Про це повідомив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Українським новинам", пише RegioNews.

За його словами, такий крок потрібно зробити на шляху до членства в НАТО.

З ухваленням законопроєкту про національний супротив почне поступово втілюватися військова стратегія, підписана президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає заміну обов'язкового призову службою в резерві.

"Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через спротив вступу України до Альянсу.

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